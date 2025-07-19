القاهرة ـ مراسل مصراوي:

واصل فريق الأهلي اليوم السبت تدريباته في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

وخاض الفريق الحصة التدريبية الأولى على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين ظهر اليوم؛ لشرح العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج التدريب على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في مدينة طبرقة التونسية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

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