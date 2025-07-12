كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها استمتاع إمام عاشور في الساحل الشمالي، قرار ليفربول الجديد تجاه ديوجو جوتا، وأزمة حامد حمدان.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

هل أعلن مصطفى محمد بهذه الطريقة رفض عرض الأهلي؟

يرتبط اسم مصطفى محمد المحترف المصري بصفوف نانت الفرنسي بمفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي للانضمام لصفوف فريقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"في الموسم الجديد".. قرار رسمي جديد من ليفربول بخصوص ديوجو جوتا

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، تعليق قميص النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب الفريق خلال الموسم المقبل، عدم ارتدائه، تكريما للاعب الراحل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الناس في غزة مستنية".. تصريحات قوية من شقيق حامد حمدان بخصوص مفاوضات الزمالك

قال رامي شقيق ووكيل أعمال المحترف الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان إن الأمور أصبحت غامضة الآن فيما يخص مفاوضات الزمالك معهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وكيل حامد حمدان يكشف "لمصراوي" سبب تعطل صفقة انتقال اللاعب للزمالك

كشف سمير الحاوي وكيل اللاعب حامد حمدان سبب تعطل صفقة انتقال الفلسطيني للزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

يترقّب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025

تحظى منصة DAZN باهتمام واسع من عشاق كرة القدم حول العالم، خاصة بعد إعلانها عن بث مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر ومجاني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد احتفالهما بعيد ميلاده اليوم.. تعرف على التسلسل الزمني لقصة زواج محمد النني للمرة الثانية

احتفل نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني أمس الجمعة الموافق 11 يوليو الجاري، بعيد ميلاده الـ33، فهو من مواليد 11 يوليو 1992.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إمام عاشور ينشر صورة من إجازته في الساحل الشمالي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة أصدقائه داخل أحد المطاعم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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