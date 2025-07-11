مأذون شرعي وضابط.. وظائف الحكام المصريين خارج الملعب

كتبت-هند عواد:

يتخذ كثير من الحكام المصريين من مهنتهم في كرة القدم كترفيه بجانب عملهم الأساسي، لأسباب عدة من بينها ضعف المقابل المادي، إذ يحصل حكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز على 10 آلاف جنيه، فيما يحصل الحكم الرابع على 5 آلاف.

واختلفت المهن الأساسية لهؤلاء الحكام، إذ بينهم موظفين في قطاعات مختلفة، وأعضاء في هيئة التدريس، وتكاد تكون الوظيفة الأغرب مأذون شرعي.

وكان الحكم المساعد الدولي السابق أيمن دجيش، يعمل كموظف في هيئة النقل العام، فيما يعمل الحكم الدولي الحالي محمد معروف في هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية "دكتور".

وكانت الوظيفة الأغرب من نصيب الدولي الحالي محمود البنا، الذي يعمل كمأذون شرعي في بلدته بمحافظة كفر الشيخ، ويعمل الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال، كضابط في القوات المسلحة.

وقال محمود أبو الرجال في لقاء تلفزيوني سابق: "القوات المسلحة لها دور في الرياضة المصرية، لنا مقولة إننا لا نعرف الفشل وهذا ما نشأت عليه، الالتزام بالدور وتأدية مهامي على أكمل وجه، أشعر بالسعادة عندما أدخل إلى مكتبي وزملائي وقادتي يهنئوني على أدائي وتوفيقي بين التمرين والشغل".

ولم يكن محمود أبو الرجال الضابط الوحيد في التحكيم المصري، إذ أن الدولي المعتزل محمد عادل، كان ضابطا قبل التفرغ للتحكيم.

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