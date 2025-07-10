6 معلومات عن شيكو بانزا الذي يقترب من الانضمام للزمالك

كتب - محمد الميموني:

اقترب نادي الزمالك، من حسم التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم بانزا إلى نادي إستريلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي بورتيمونينسي في دوري الدرجة الثانية بالبرتغال.

وشارك بانزا صاحب الـ26 عامًا في 13 مباراة رفقة إستريلا خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفًا ولم يصنع أي اهداف.

ونستعرض خلال السطور التالية من هو شيكو بانزا الصفقة المحتملة لنادي الزمالك كالتالي:

1) الاسم الكامل- فرانسيسكو جونزالفيش ساكالومبو

2) تاريخ الميلاد- 17 ديسمبر 1998 (العمر 26 عامًا)

3) الجنسية: أنجولي

4) الطول: 1.82 متر5) المركز الأساسي: جناح أيسر (يمكنه اللعب أيضًا كجناح أيمن أو مهاجم ثانٍ)

القدم المفضلة: اليمنى

6-القيمة السوقية: 800 ألف يورو ـ وفقًا لمنصة ترانسفير ماركت Transfermarkt ـ

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا.