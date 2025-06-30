كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد يوسف، موقفهم من المحترف التونسي بصفوفهم محمد الضاوي "كريستو" بعد انتهاء إعارته لنادي الصفاقسي في بلاده.

وقال يوسف، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين:"كريستو تلقى عرضًا للانتقال إلى النجم الساحلي وجاري التفاوض بهذا الخصوص لحسم الأمر".

وأتم المدير الرياضي للأهلي تصريحاته بـ:"هناك اتجاه لتلبية رغبة اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق النجم الساحلي".

وكان الأهلي قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عاماً قادمًا من صفوف النجم الساحلي بالانتقالات الشتوية لموسم 2022/23.

وشارك الجناح الأيمن بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 15 مباراة صنع خلالها هدفًا واحدًا.

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