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"بيراميدز خد مكان الزمالك؟".. تعليق ناري من حازم إمام: كلام كيد

11:10 ص الإثنين 30 يونيو 2025

حازم امام

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كتب- محمد خيري:

تحدث حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن عددا من الملفات، داخل النادي الأبيض.

وقال إمام خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ترديد كلمة أن بيراميدز خد مكان الزمالك؟ مجرد كلام مكايدة غرضه غيظ جماهير الزمالك".

وأكمل: "كل ما حققه بيراميدز هو الفوز بكأس مصر وإفريقيا، لو هياخد مكان الزمالك محتاج 70 سنة لكن التاريخ لا يتغير".

وعن اعتزال شيكابالا قائد الفريق قال حازم إمام: "لا يصح ترك الفريق بدون لاعب بتاريخ شيكابالا، لاعب قائد ودوره بارز مع الفريق أعتقد أنه الشخص الوحيد القادر على حسم قراره".

وتابع: "لا أعرف إذا كان اللاعب قد اتخذ قرارًا نهائياً أم لا، ولكني أخشى على الزمالك بعد اعتزاله من حدوث فجوة كبيرة وتراجع النتائج".

وواضح: "عدت إلى نادي الزمالك، من رحلة الاحتراف، بعدما تفاوض معي الدكتور كمال درويش لإنهاء مشواري في إيطاليا مع فريق أودينيزي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية".

واختتم تصريحاته: "هو بمثابة كان عرض مغري، ولكن لسوء الحظ توجنا بلقب دوري أبطال إفريقيا وتأهلنا للمونديال ولكن البطولة ألغيت بنسخة 2003، الزمالك دائما سيء الحظ".

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