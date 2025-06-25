كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النادي المصري البورسعيدي بقيادة كامل أبو علي، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتولي المهمة الفني في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتولى نبيل الكوكي المهمة الفنية للفريق خلفًا لميمي عبد الرازق الذي تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب التونسي أنيس بو جلبان.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للمصري البورسعيدي كالتالي:

نبيل الكوكي: مديرًا فنيًا.

نادر عبدالعزيز الهبيري: مدربًا عامًا.

قيس بن على مخلوف: مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس: معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن: مدربًا لحراس المرمى.

سيف داوود مدربًا مساعدًا

سعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا

محمود جابر مديرًا إداريًا