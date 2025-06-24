كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب النادي الأهلي حسم موقفه من التأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حين يواجه نظيره بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتمثل المواجهة محطة حاسمة للفريق الأحمر، إذ يدخل اللقاء بطموح تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى، بعد أن حصد نقطة واحدة في أول جولتين بالتعادل أمام إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.

وفي حال نجح الأهلي في تجاوز بورتو وتأهل كوصيف للمجموعة، فإن الفريق سيكون على موعد مع اختبار من العيار الثقيل، بملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16، بحسب نظام البطولة المعتمد من "فيفا"، والذي ينص على مواجهة وصيف كل مجموعة مع متصدر مجموعة أخرى.

وكان الفريق الباريسي قد حسم تأهله مبكرًا بعد تصدر مجموعته وتحقيق انتصارين أمام أتليتكو مدريد وسوندرز بينما تلقي خسارة وحيدة أمام بوتافوجو البرازيلي.

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