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أكرم توفيق يعلق على انضمامه للشمال القطري (صور)

10:26 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    الشمال يعلن ضم أكرم توفيق
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    رسمياً.. الشمال القطري يعلن تعاقده مع أكرم توفيق
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أبدى الوافد الجديد على فريق الشمال القطري أكرم توفيق سعادته بالانضمام لناديه عقب نهاية رحلته مع الأهلي.

ونشر أكرم توفيق اليوم الإثنين عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا من تقديمه لاعبًا بصفوف الشمال القطري مُذيلاً إياها بتعليق:"فصل جديد بطموح جديد".

وكان فريق الشمال قد أنهى الموسم الماضي من الدوري القطري في المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن الريان صاحب المركز الخامس.

وتعد صفقة أكرم توفيق هي الأولى لنادي الشمال القطري استعدادًا للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يرتدي أكرم القميص رقم 72 مع الشمال القطري.

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قطر الدوري القطري أكرم توفيق الشمال القطري الأهلي
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