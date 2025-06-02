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"كأننا خدنا دورة رمضانية".. لاعب بيراميدز: الملايين كانت تنتظر خسارتنا من صنداونز

04:10 م الإثنين 02 يونيو 2025

تتويج فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

أكد محمود عبد العاطي دونجا لاعب فريق بيراميدز، أن هناك ملايين كانوا ينتظرون خسارة بيراميدز أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت أمس الأحد.

وقال دونجا في تصريحات مع كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: "الناس دايما كانت تقول إن بيراميدز يعاني في الخطوة الاخيرة، ومن بداية الموسم تعاهدنا أن هذا الموسم سيكون مختلف وفارق معنا، وتحدثنا أن إحنا عندنا أهل وجهاز فني من حقهم يفرحوا".

وأضاف: "في ناس مديانا 10 دقائق احتفالات ومحسسينا ان احنا خدنا دورة رمضانية هو في أهم من بطولة أفريقيا، في ناس اتريقت علينا ولكن لاعبي الفريق حاطين الخلفية بتاعت موبايلهم صورة كأس افريقيا، وكل الناس حتى عمال غرف الملابس كانوا يتحدثون عن أهمية التتويج باللقب، والناس بتتكلم في اي حاجة عن منظومة بيراميدز رغم نجاح المنظومة".

أضاف: "كل لاعبي بيراميدز منضبطين، وهناك ملايين كانت تنتظر خسارتنا أمام صن داونز، واللاعبين لما كانت بتخسر بطولة كانت بتموت، وكل المحافظات كانت بتساندنا ورأيت كل الألوان امبارح بتساندنا".

وواصل: "لا نفكر في الأهلي أو الزمالك، دائما ننظر إلى أنفسنا ولا واحد كان يتوقع وصولنا للنهائي، وتخاذلنا أمام البنك الأهلي و فاركو بسبب الخوف من الإصابة قبل نهائي أفريقيا".

وأكمل: "هناك أشياء خرجتنا عن تركيزنا في الدوري الممتاز مثل أزمة عدم خصم نقاط من الاهلي، وأغلقنا صفحة الدوري لحسم لقب دوري ابطال افريقيا ونافسنا لاخر نفس في الدوري بشرف، واحتفلنا بنفسنا عقب نهاية الدوري الممتاز بسبب مجهودنا على مدار الموسم والمنافسة لاخر نفس وآخر مباراة في الدوري الممتاز".

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