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"وصل نيوجيرسي ممثلا لـ فيفا".. دعم مصري جديد للأهلي قبل مواجهة بالميراس

12:56 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 8 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 8 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 8 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 8 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 8 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
  • عرض 8 صورة
    تجمع لاعبي الأهلي قبل المران تحضيراً مواجهة بالميراس
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كتب- محمد خيري:

وصل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس الاتحاد الدولي، إلى مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ممثلاً للفيفا.

وحرض "أبوريدة" على زيارة بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي على هامش مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، لدعمه قبل مواجهة بالميراس البرازيلي المقبلة.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، غدا الخميس في السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يستكمل أبو ريدة متابعة مباريات المجموعة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ممثلًا لرئيس الاتحاد الدولي FIFA.

كان قد تعادل الأهلي سلبيًا دون أهداف أمام إنتر ميامي، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، كلًا من: الأهلي، بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

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