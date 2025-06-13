ماسكيرانو يكشف موقف ميسي من مباراة إنتر ميامي والأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني لفريق إنتر ميامي، ماسكيرانو ، موقف النجم الأرجنتيني بصفوفه ليونيل ميسي من خوض مباراة الأهلي.

ويلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي نظيره الأهلي عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتحدث ماسكيرانو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي تم عقده اليوم الجمعة عن موقف ميسي من المباراة بقوله:"هو في حالة جيدة لقد سبق وعانى من بعض الانزعاجات خلال الموسم واضطررنا لمنحه الراحلة في بعض المباريات ولكنه شارك بآخر 15 مباراة، باستثناء مباراة دالاس التي أرحنا فيها الفريق بأكمله".

وأضاف مدرب إنتر ميامي: "كنا من حسن حظنا أيضًا عدم مشاركته كثيرا خلال آخر مباراتين للأرجنتين، خلق البيئة المناسبة لميسي لكي يتألق هي مسؤوليتنا".

وأتم ماسكيرانو إلى أنه كان يتمنى أن يحظى فريقه بتدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق كأس العالم للأندية ولكنه يهتم الآن بالفريق الذي يمتلكه:"الجميع تحمّل المسؤولية".

وتضم المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية بجانب إنتر ميامي والأهلي ناديا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

اقرأ أيضًا:

ماسكيرانو يعلن غياب أحد نجوم إنتر ميامي أمام الأهلي

مدرب إنتر ميامي: سنشاهد فريقًا مختلفًا للأهلي.. ولكننا مستعدون له