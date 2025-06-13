ريبيرو: ليس ذنبي عدم معرفة الناس بي.. وأجد مشكلة في تشكيل الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي، ريبيرو، إنه ليس ذنبه عدم معرفة الناس به وهو يتواجد مع نادِ يشارك بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ريبيرو لقيادة الفريق بداية من بطولة كأس العالم للأندية خلفًا للسويسري مارسيل كولر الذي تم إنهاء التعاقد معه عقب وداع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

وأضاف ريبيرو، خلال حوار أجرته مع صحيفة "آس" الإسبانية:" ليس ذنبي أن أشارك في كأس العالم للأندية ولا أحد يعرفني لقد بدأت في أكاديمية سيلتا فيجو للشباب ثم وصلتني فرصة للعمل في فنلندا وهو الأمر الذي جذبّ الانتباه وتوليت تدريب نادي أورلاند بايرتس الجنوب أفريقي".

وتابع المدرب الإسباني: "حققت مع أورلاندو خمسة ألقاب ووصلت لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام فوصلتي عروضًا من الدوري التونسي، المغربي والجزائري بجانب عرض النادي الأهلي وكان الأكثر جذبًا لي خاصة مع اقتراب كأس العالم للأندية".

وردّ على سؤال هل يجد مشكلة في وضع التشكيل المناسب، بقوله:" نعم فهم قادمون من أسلوب لعب مختلف تمامًا، ولن أخفي عليكم إنهم قادمون من ثلاث سنوات مع مارسيل كولر، حيث سعوا للعب مباريات أكثر مباشرة، وخلق فرص لعب باستخدام التمريرات للوصول إلى خط الدفاع، والأهم من ذلك اللعب على الأطراف".

وأتم مدرب الأهلي:" كرة القدم في شمال أفريقيا يعتمدون على الأجنحة والبحث عن اللعب الفردي والعرضيات، أو ببساطة التعمق، والبحث عن ظهير وإرسال عرضية إلى منطقة الجزاء مع الكثير من اللاعبين، والهدف هو شيئًا فشيئًا، وليس دفعة واحدة، ضمهم إلى الفريق الذي نريد رؤيته خلال بضعة أشهر، من الواضح أنه الآن مع كأس العالم، لا يوجد وقت للفريق للعب بالطريقة التي نريدها بالضبط، سنحاول أن نجعله فريقًا أفضل مما كان عليه على المدى القصير، دون الحاجة إلى تغييره بالكامل".

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي فجر يوم الأحد المقبل على أن يلتقي نظيره بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس 19 يونيو فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره بورتو البرتغالي عند الرابعة فجر الثلاثاء 24 يونيو.

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