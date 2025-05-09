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تقارير تكشف طلب خاص من الأهلي للاتحاد التونسي بشأن محمد بن رمضان

06:39 م الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    التونسي محمد علي بن رمضان
  • عرض 8 صورة
    محمد علي بن رمضان
  • عرض 8 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 8 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 8 صورة
    محمد علي بن رمضان
  • عرض 8 صورة
    محمد علي بن رمضان
  • عرض 8 صورة
    محمد بن رمضان
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم، قيام مجلس إدارة النادي الأهلي، بتوجيه طلب إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، بإعفاء محمد علي بن رمضان من معسكر نسور قرطاج في يونيو المقبل.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن بن رمضان أنهى اتفاقه مع المارد الأحمر للانتقال إلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

وذكر موقع "الصريح" التونسي، أن بن رمضان قد يغيب عن معسكر منتخب تونس، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في يونيو المقبل.

وأشار الموقع، أن إدارة الأهلي طالبت الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي، إعفاء بن رمضان من المشاركة في معسكر يونيو المقبل، لدخوله مع الفريق خلال الاستعدادات الخاصة بكأس العالم للأندية.

كما أشار الموقع ذاته، أن غياب بن رمضان عن معسكر مايو المقبل، أصبح شبه مؤكد، بعد توقيعه للنادي الأهلي.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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محمد علي بن رمضان فترة التوقف المقبلة في يونيو النادي الأهلي كأس العالم للأندية
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