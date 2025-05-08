سيطرة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة بالدوري المصري.

وأصبحت المسابقة في مراحلها الأخيرة والصراع على المربع الذهبي مشتعلا، خاصة مع هزيمة بيراميدز من فاركو، في الجولة الماضية، ليقلص الفارق مع الأهلي إلى نقطة وحيدة.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

التقى الأهلي والمصري البورسعيدي، في 113 مباراة سابقة، فاز الأبيض 69 مباراة وخسر 15 مواجهة وتعادل الفريقان في 29 لقاء.

وفي الدوري المصري، جمعت 100 مباراة بين الأهلي والمصري البورسعيدي، فاز الأحمر في 60 لقاء وخسر في 11 مباراة وتعادل الثنائي في 29 مواجهة.

هدافو مباريات الأهلي والمصري البورسعيدي

يتصدر أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، قائمة هدافي مباريات الأحمر والمصري البورسعيدي في الدوري المصري، بـ4 أهداف، ويليه مؤمن زكريا بـ4 أهداف، ثم شريف عبد المنعم لاعب الأحمر السابق بـ3 أهداف.

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