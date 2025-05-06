عبداللاه جلال لمصراوي: "شيكابالا كان عايز يدي ميسي كوبري في كأس العالم"

كتبت-هند عواد:

كشف عبداللاه جلال مدافع الأهلي ومنتخب مصر للشباب، كواليس لقاء الفراعنة والأرجنتين في كأس العالم للشباب 2005.

وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 2-0، في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للشباب، وسجل هدفين الأرجنتين، ليونيل ميسي وبابلو زاباليتا.

وقال عبداللاه جلال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "في مباراة الأرجنتين ومصر، كان ميسي بدأ في الظهور، وكنا في نفس الفندق والمكان كذلك الصالة المخصصة للطعام، والمواعيد متقاربة جدا، والجميع كان يتحدث عن ميسي "بتاع" برشلونة، وقتها ميسي كان تقريبا 18 عاما".

وأضاف: "حتى جاء موعد المباراة، في الملعب هو مختلف تماما، ميسي هو ميسي الحالي، لم نفعل أي شيء سوى محاولة إيقافه على قدر الإمكان، لكن شيكابالا السبب".

واختتم مازحا: "شيكابالا "سخنه" علينا، كان عايز يديله كوبري ويحاول لكن ميسي قطع الكرة منه و"رقصنا احنا الثلاثة في الدفاع"، ميسي أصعب لاعب لعبت ضده بكل تأكيد".

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