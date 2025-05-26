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"اجتاز الكشف الطبي الثاني".. كواليس جديدة لتعاقد الأهلي مع بن رمضان

04:27 م الإثنين 26 مايو 2025

محمد علي بن رمضان

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كتب- مصراوي:

خضع التونسي محمد علي بن رمضان، لكشف طبي اليوم، بناء على طلب النادي الأهلي، عقب وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، عقب مواجهة فاركو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، أن "بن رمضان" خضع لكشف طبي أيضا في المجر، منذ أسبوعين، وتم إرسال نتائجه للجهاز الطبي، ولكن النادي الأهلي أصر على الكشف الطبي في القاهرة.

وأكمل المصدر، أن اللاعب التونسي اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وسوف يوقع على العقود لمدة 4 سنوات، وسوف يخضع لجلسة تصوير خلال الساعات المقبلة، قبل توجهه إلى تونس قبل العودة للانضمام للتدريبات.

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