بالأسماء والرواتب.. الزمالك يطيح بثنائي ضمن خطة تطوير كرة القدم

كتب- محمد خيري:

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بالنادي تقدم مسؤولي قطاع الناشئين بالنادي باستقالاتهم بعد انتهاء الموسم، خصوصا أن الإدارة تنوي إعادة هيكلة القطاع واختيار كفاءات لديها القدرة على تطوير منظومة الناشئين لتعويض الإخفاقات التي عانت منها الفرق على مدار الموسم المنقضي الذي جاءت نتائجه مخيبة للآمال على صعيد كل المراحل السنية.

ووفقا لمصادرة خاصة داخل نادي الزمالك فإن أول التغييرات ستكون من نصيب بدر حامد رئيس قطاع الناشئين لعدم تحقيق أي نجاح يذكر على مستوى الناشئين خلال الفترة الماضية خصوصا أنه يتقاضى راتب يصل إلى 270 ألف جنيه شهريا دون أي استفادة للنادي من القطاع سواء بتحقيق بطولات أو إفراز لاعبين مميزين للفريق الأول.

وأكدت المصادر داخل النادي أن عبد الواحد السيد سيكون ضمن الراحلين عن قطاع الكرة أيضا كونه يتقاضى 250 ألف جنيه شهريا.

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط تقدمت بمذكرة تطلب رحيل الثنائي بدر حامد وعبد الواحد السيد تحديدا لتوفير تلك النفقات لتطوير القطاع والتعاقد مع طبيب تغذية لقطاعات الناشئين ومحللين آداء لتطوير مستوى وأداء اللاعبين الصغار.

يأتي ذلك ضمن خطة المجلس بالتعاون مع لجنة التخطيط لإعادة الهيكلة لتعويض الإخفاقات الكبيرة في الموسمين الماضيين على مستوى قطاعات الناشئين.

وأكد مصدر أن هناك عضوين داخل المجلس يحاولون دعم بقاء الثنائي حامد وعبد الواحد إلا أن بقية أعضاء المجلس مع لجنة التخطيط يتمسكون برحيلهم وتعويضهم بكفاءات قادرة على تطوير قطاع كرة القدم داخل الزمالك.