القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن مدة تعاقد الأهلي مع المحترف التونسي بصفوف فرينكفاروزي المجري محمد بن رمضان.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد وقع لمدة 4 مواسم لصالح الأهلي.

وأوضح المصدر أن رئيس لجنة الاسكاوتنج بالأهلي أسامة خلال قد تواجد في المجر خلال الأيام الماضية لإتمام الصفقة على أن يبدأ لاعب الوسط التونسي مشواره في كأس العالم للأندية.

ونوه المصدر إلى أن ما يتبقى هو خضوع بن رمضان لفحص طبي أولي في المجر قبل تحديد موعد وصوله إلى القاهرة لإتمام التعاقد مع الأهلي بشكل رسمي.

وكان اللاعب صاحب الـ25 عاماً قد انضم للنادي المجري في الانتقالات الصيفية لموسم 2023/2024 قادماً من صفوف الترجي.

ورغب الأهلي في أكثر من مناسبة لإتمام التعاقد مع اللاعب التونسي الدولي ولكن كانت تتوقف الصفقة بسبب المقابل النادي.

اقرأ أيضًا:

عمرو رضا: لم أهرب من الأهلي.. ومفيش لاعب في الدوري المصري يستاهل أكتر من 10 مليون

رسميًا.. نجم الأهلي السابق يتولى تدريب بترو أتلتيكو الأنجولي