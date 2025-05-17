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مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع لاعب أنجيه الفرنسي

06:21 م السبت 17 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع الجزائري فريد الملالي لاعب فريق أنجيه الفرنسي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك بالفعل دخل في مفاوضات مع اللاعب الجزائري فريد الملالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "المفاوضات جارية حتى الآن بين الزمالك واللاعب، على الراتب السنوي للاعب".

وخاض اللاعب صاحب الـ27 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة فريق أنجيه 27 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وفي السياق ذاته يحتل نادي الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة.

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نادي الزمالك الجزائري فريد الملالي أنجيه الفرنسي فريد الملالي
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