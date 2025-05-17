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"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي؟

04:15 ص السبت 17 مايو 2025
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    الأهلي ضد البنك الأهلي
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    الأهلي ضد البنك الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي (2)
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي (1)
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دور نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم محمود ناجي لإدارة مباراة المارد الأحمر أمام البنك الأهلي اليوم.

ماذا قدم الأهلي تحت صافرة محمود ناجي التحكيمية؟

وستكون مباراة المارد الأحمر أمام البنك الأهلي اليوم، هي المباراة رقم 12 التي يقودها ناجي للمارد الأحمر في كافة البطولات.

وأدار محمود ناجي 11 مباراة سابقة للأهلي في كافة البطولات، تمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات، حضر التعادل في مباراة واحدة وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات.

وأشهر ناجي خلال المباريات التي أدارها للنادي الأهلي 15 بطاقة صفراء، لم يقم بإشهار أي بطاقة حمراء في مواجهات المارد الأحمر من قبل، بالإضافة إلى احتسابه ركلتين جزاء فقط في هذه المباريات.

ونجح لاعبو المارد الأحمر في تسجيل 17 هدفا بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجين فيما تلقت شباكهم 11 هدفا.

ويذكر أن آخر مواجهة أدارها ناجي للمارد الأحمر، كانت مباراة طلائع الجيش يوم 24 مارس الماضي، في بطولة كأس عاصمة مصر وانتهت لصالح طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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