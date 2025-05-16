رئيس الأولمبي لمصراوي: مليون جنيه مايشتروش لاعب دلوقتي.. والشركات هتقضي على الأندية الجماهيرية

كتب - نهى خورشيد

تحدث ناصر الشاذلي رئيس مجلس إدارة الأولمبي، عن الأسباب الرئيسية وراء ترجع منظومة الكرة بناديه، موجهاً رسالة إلى الشركات المستثمرة في أندية الدوري المصري.

وقال الشاذلي خلال حواره لمصراوي:"وجود النادي الأولمبي في الدوري الممتاز يمثل تحديًا كبيرًا بسبب الميزانية والأرقام الخرافية التي نسمع عنها في الوقت الحالي، يجب أن نكون واقعيين بشأن قدراتنا، هناك أندية تنفق 150 مليون جنيه في الموسم ولا تستطيع البقاء في الدوري الممتاز، وهذه المبالغ كبيرة للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف رئيس الأولمبي:"ميزانية النادي ليست كبيرة، وتقدر بحوالي 50 مليون جنيه لكافة الألعاب وليس كرة القدم فقط، فيما يتعلق بالدوري الذي نشارك فيه، وهو الدرجة الثالثة، فنحن نملك أعلى ميزانية بهذا القسم ونصرف حوالي 14 مليون جنيه، وهو مبلغ لا تضعه الأندية الأخرى".

وواصل رئيس الأولمبي:"للتمكن من الاستمرار والصعود إلي دوري المحترفين، نحن بحاجة إلى 25 مليون جنيه، أي ضعف المبلغ الحالي، وحاليًا نعمل على تحقيق هذا الهدف حتى نتمكن من تحقيق هدفنا وعدم الهبوط مرة أخرى".

وأكمل:"أرى أن التطور الطبيعي لكرة القدم يتطلب التعامل مع أندية الشركات التي أصبحت تهيمن على الأندية الجماهيرية، كان من المفترض أن تدخل الشركات كشريك للأندية، لكن للأسف، سعت للدخول بمفردها؛ مما أدى إلى اختفاء العديد من الأندية الجماهيرية مثل الترسانة والأولمبي، وبعض الأندية الأخرى التي تعاني في الوقت الحالي مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري".

وتابع:"ستظل الأندية الشعبية تواجه مشاكل في التمويل، بسبب اعتمادها بشكل أساسي على اشتراكات الأعضاء، مما يجعل من الضروري أن يكون لدى النادي موارد واضحة وعائدات مستقرة لمواكبة التطورات".

وأردف:"اليوم، لم يعد مليون جنيه كافيًا للحصول على لاعب مميز، أطمح أن تقدم الدولة دعمًا للأندية الجماهيرية من خلال دخول بعض الشركات كشركاء فقط وليس مسؤولين، وأعتقد أن هذه هي الحلول المناسبة، لأن كرة القدم للجماهير".

وأتم حديثه قائلاً:"في حالة اختفاء جميع الأندية الجماهيرية من الدوري المصري، فلن نجد جمهورًا حتى لو تم فتح المدرجات، لأن الجمهور لن يشجع الأندية إذا لم تتواجد ضمن المسابقة فلن يتجهوا إلى الفرق المكونة من قبل الشركات ولا تمتلك تاريخاً، هذه النقطة هي ما آمل في تحقيقه لإحداث شكل جديد لكرة القدم في مصر".

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