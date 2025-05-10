في الموعد المحدد من النادي.. الزمالك يعلن خضوع زيزو لجلسة تحقيق

كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك خضوع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لجلسة تحقيق واستماع، اليوم السبت 10 مايو.

وقال الزمالك في بيان رسمي عبر المركز الإعلامي، إن زيزو خضع لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقاً للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر.

وأضاف البيان: "بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب، تم التحقيق مع اللاعب وفقًا للموعد المحدد من قبل النادي".

وانقطع زيزو عن تدريبات الزمالك الجماعية، منذ يوم 9 أبريل الماضي (لمدة 25 يوما)، قبل أن يعود إلى التدريبات منذ عدة أيام.

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