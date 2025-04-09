قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، في إياب منافسات الدور ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، الذي توج به مرتين، العام الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي، وعام 2019 على حساب نفس الفريق.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

تنطلق مباراة الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقيا، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون، بين الزمالك وستيلينبوش يوم الأربعاء الماضي وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتاج الأبيض للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدوري نصف النهائي.

قناة مجانية لمباراة الزمالك وستيلينبوش

وتنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش عبر قنوات بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري للبطولات الأفريقية في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، سوف يتم نقل مباراة، الزمالك وستيلينبوش، عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، مجانا.