الخسائر المالية للأهلي بعد وداع دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا على يد نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره صن داونز مساء أمس الجمعة في إياب دور نصف النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليستفد الفريق الجنوب أفريقي من قاعدة الهدف خارج الأرض يُحتسب باثنين.

وداع الأهلي للنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا قبل الوصول للنهائي حرمه من جوائز مالية ضخمة إذ حُرم من المنافسة على 4 مليون دولار أمريكي ـ ما يوازي203 مليون جنيه مصري حال التتويج باللقب ـ أو 2 مليون دولار أمريكي ـ قرابة 101.5 مليون جنيه مصري ـ حال حلوله بالمركز الثاني.

واكتفى الأهلي بوصوله إلى دور نصف النهائي بالحصول على مكافآة مالية مليون و200 ألف دولار ما يقترب من 61 مليون جنيه مصري.

ولن تتوقف الخسائر عن المالية بل فقط فرصة التأهل إلى النسخة المقبلة مباشرة حال تتويجه باللقب وسيتوجب عليه احتلال المركزين الأول أو الثاني بجدول ترتيب الدوري للتأهل إلى النسخة المقبلة من المسابقة القارية.

ويحتل فريق الأهلي قبل ست جولات من نهاية الموسم المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر ونقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:

"هل يكسر العقدة؟".. تاريخ مواجهات بيراميدز وصن داونز بعد تأهلهما نهائي أفريقيا



موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز



" تاريخ مواجهات بيراميدز وصن داونز بعد تأهلهما نهائي أفريقيا