تطورات تأهيل أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

كتب ـ رامي بيشاي:

خاض لاعب وسط الزمالك، أحمد حمدي، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة على هامش المباراة الودية التي تجمع فريقه بنظيره بهتيم مساء اليوم الجمعة ضمن التحضيرات لمواجهة المصري في الدوري.

وأدى أحمد حمدي مجموعة من التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب بجانب فقرة أخرى داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي في إطار البرنامج التدريبي الموضوع من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع.

وكان حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه بنهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية قبل قرابة عام.

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