كتب - يوسف محمد:

مازالت أصداء انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو، مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، وسط الكثير من الأنباء التي تشير إلى اقتراب انضمامه إلى النادي الأهلي.

وكان مصدر أكد في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب أنهى الاتفاق مع النادي الأهلي، للانضمام إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

صفقات الأهلي في كأس العالم للأندية حتى الآن

ويسعى النادي الأهلي، إلى تدعيم صفوف الفريق بأفضل صورة ممكنة خلال الفترة المقبلة، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحال انضمام زيزو إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سيكون ثالث صفقات الأهلي قبل كأس العالم للأندية، حيث أنهى المارد الأحمر التعاقد مع محمود تريزيجيه بعقد لمدة 5 سنوات، فيما قام باستعارة حمدي فتحي من الوكرة القطري خلال شهر كأس العالم للأندية فقط.

كيف يفيد زيزو الأهلي في الفترة المقبلة؟

وبالحديث عن وجهة النظر الفنية حول المكان الأفضل الذي يشارك فيه أحمد سيد زيزو مع الأهلي، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب في نفس مركز، قال سمير كمونة نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لمصراوي :"المكان الأفضل لزيزو سيكون اللعب في مركز الجناح الأيمن، خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب في الناحية اليسرى مثل أشرف بن شرقي ومحمود تريزيجيه".

وأضاف: "زيزو سيكون هو اللاعب الأساسي في مركز الجناح الأيمن بالنادي الأهلي خلال الموسم المقبل، سيكون له الأولوية أكثر من حسين الشحات".

وعلى الجانب الآخر، قال محمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق: "أن المركز الأفضل لأحمد سيد زيزو داخل الملعب، هو المشاركة في مركز الجناح الأيمن، هو المركز الذي تألق فيه خلال السنوات الماضية مع نادي الزمالك، حينما يشارك في مركز وسط الملعب لا يظهر بالمستوى المطلوب".

وقال ياسر رضوان نجم الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنه يفضل البدء بأحمد سيد زيزو في مركز وسط الملعب رقم 8 في النادي الأهلي، بجواره إمام عاشور مما يمنح الفريق قوة كبيرة لامتلاكهم قدرات هجومية مميزة ويكون أمامهم الثنائي محمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي".

أرقام زيزو مع الزمالك

وشارك صاحب الـ 29 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات، خلال الموسم الحالي، ساهم خلالهم في 16 هدفا بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

وبشكل عام، شارك زيزو مع نادي الزمالك منذ الانضمام إلى الفريق في عام 2019، في 260 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 84 هدفا وتقديم 71 تمريرة حاسمة.

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