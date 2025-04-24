هل يحق للأهلي إعلان صفقة زيزو وفقًا لرواية إبراهيم المنيسي؟

كتبت- هند عواد:

خرج الإعلامي إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، بتصريح حول مصير أحمد سيد زيزو، لاعب الغريم التقليدي الزمالك، والذي أنهى النادي الأهلي اتفاقه معه قبل عدة أشهر تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ووقع أحمد زيزو لاعب الزمالك على عقود انتقاله إلى الأهلي بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، وحصل اللاعب على تأشيرة الولايات المتحدة، تمهيدًا للسفر مع الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال إبراهيم المنيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب": "الأهلي ما أعلنش عن صفقة أحمد زيزو، لو أعلن.. مافيش أي شبهة قانونية".

هل يحق للأهلي إعلان صفقة زيزو وفقًا لرواية المنيسي؟

رغم أن زيزو أصبح في الفترة الحرة منذ يناير الماضي (وهي آخر 6 أشهر في عقد اللاعب ويحق له التفاوض مع أي نادٍ وفقًا للوائح "فيفا")، إلا أنه لا يحق له التوقيع، وإذا تم نشر صورته أو صورة العقد، فإنه يقع تحت طائلة العقوبات، عكس ما صرح به المنيسي.

يمكن لزيزو أن يقع تحت طائلة العقوبات وفقًا لحالتين في لوائح "فيفا": الأولى تخص ضرورة إبلاغ الزمالك بالصفقة، والثانية تُسمى "فترة الحماية".

إبلاغ الأهلي بصفقة الزمالك

تنص المادة رقم 14 في لوائح "فيفا" على أنه يجب على النادي الراغب في التعاقد مع لاعب داخل الـ6 أشهر الأخيرة من عقده أن يُبلغ ناديه الحالي قبل التعاقد مرتين خلال 15 يومًا، وفقًا لخبير اللوائح محمد بيومي.

وقال بيومي لمصراوي: "إذا تعاقد الأهلي مع زيزو دون إخبار الزمالك، فإنه يُعاقب بغرامة مالية. هذا الإخطار ليس للحصول على الموافقة، بل لإخبار النادي الآخر برغبة النادي في التعاقد. إذا كان الزمالك لديه أي اعتراضات أو مستندات قانونية تمنع التعاقد، يجب أن يُظهرها. وإذا تم الإعلان عن الصفقة دون مخاطبة الزمالك أولًا، يعاقب. من الاعتراضات التي قد يمتلكها الزمالك، مثل وجود عهد لم يسلمها للاعب، مثل السيارة أو الشقة، أو وجود دين على اللاعب، وهذه كلها قد تمنع التعاقد. والإخطار يكون في شكل خطاب رسمي يُعلم فيه النادي الآخر برغبة التعاقد مع اللاعب".

على سبيل المثال، في عام 2001، أعلن مرتضى منصور، نائب رئيس الزمالك آنذاك، عن إرسال مذكرة إلى الأهلي لرغبته في ضم إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

فترة الحماية تمنع الأهلي من إعلان صفقة زيزو

فسر محمد بيومي السبب الآخر الذي يمنع الأهلي من إعلان صفقة زيزو في بند "فترة الحماية" ضمن لوائح "فيفا"، وقال لمصراوي: "فترة الحماية هي بند لحماية الثبات التعاقدي. إذا وقع لاعب عقدًا مدته 5 سنوات قبل أن يكمل عامه الـ28، يحق له طلب إنهاء التعاقد بعد 3 سنوات".

وفي حالة زيزو، وقع اللاعب عقدًا جديدًا مع الزمالك في سبتمبر 2022 (أي قبل أن يكمل 28 عامًا)، وبالتالي ما زال اللاعب في فترة الحماية ولا يحق له إنهاء تعاقده مع الزمالك قبل نهاية الموسم.

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