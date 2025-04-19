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إصابة فريال أشرف في بطولة الدوري العالمي.. ووزير الرياضة يطمئن عليها

07:50 م السبت 19 أبريل 2025

فريال أشرف

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كتب - محمد القرش:

تعرضت لاعبة الكاراتية المصرية، فريال أشرف، للإصابة في إحدى مباريات بطولة الدوري العالمي المقامة في مصر.

وتم نقل اللاعبة إلى أقرب مستشفى فورا، قبل أن يتواصل معها هاتفيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

وتوجهت فريال إلى بيتها، حيث تم إجراء كافة الإسعافات الطبية لها بعد تشخيص حالتها بكدمة في الحوض.

وتقام بطولة "الدوري العالمي" بمشاركة 67 دولة و384 لاعب ولاعبة، بينما يضم المنتخب المصري 12 لاعب و14 لاعبة.

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فريال أشرف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة الدوري العالمي
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