إصابة فريال أشرف في بطولة الدوري العالمي.. ووزير الرياضة يطمئن عليها

كتب - محمد القرش:

تعرضت لاعبة الكاراتية المصرية، فريال أشرف، للإصابة في إحدى مباريات بطولة الدوري العالمي المقامة في مصر.

وتم نقل اللاعبة إلى أقرب مستشفى فورا، قبل أن يتواصل معها هاتفيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

وتوجهت فريال إلى بيتها، حيث تم إجراء كافة الإسعافات الطبية لها بعد تشخيص حالتها بكدمة في الحوض.

وتقام بطولة "الدوري العالمي" بمشاركة 67 دولة و384 لاعب ولاعبة، بينما يضم المنتخب المصري 12 لاعب و14 لاعبة.

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