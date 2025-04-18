موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة حسن مصطفى، حيث استعد الأهلي والزمالك للمباراة بشكل قوي، ويسعى كل منهما للفوز وتحقيق لقب بطولة الكأس.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة الماضية بنتيجة 26-20، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 24-22 في نصف النهائي.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين طلائع الجيش والبنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة.

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