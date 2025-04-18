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3 طرق.. ماذا يحتاج الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية 2029؟

08:22 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

أصبح كأس العالم للأندية محطا لأنظار العديد من الفرق حول العالم، بنظامه الجديد وإقامته كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا، ووصل جائزة المشاركة في البطولة إلى 10 مليون يورو.

ومن القارة الأفريقية، يشارك 4 فرق بالنسخة المقبلة من البطولة، وهؤلاء الفرق هي: الأهلي (مصر)، الوداد البيضاوي (المغرب)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) والترجي الرياضي (تونس).

ومن جانبه، يطمح الزمالك في العودة من جديد إلى دوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على آماله في التأهل إلى النسخة الثانية من كأس العالم للأندية المقرر إقامتها 2029.

ماذا يحتاج الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

يوجد 3 طرق أمام الزمالك للتأهل إلى النسخة الثانية من كأس العالم للأندية 2029، وسيكون تأهله إما بشكل المباشر أو عن طريق التصنيف.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، على تأهل 4 فرق من قارة أفريقيا، بتأهل الثنائي بطل أعلى مسابقة في القارة، خلال آخر 3 مواسم، والمقعدان الآخران من نصيب الفائز بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا والثاني الفريق الأعلى تصنيفًا.

هكذا يوجد 3 طرق أمام الزمالك للتأهل إلى كأس العالم 2029، الأولى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا لأكثر من مرة، خلال موسمي 2024-2025 و2027-2028.

والطريقة الثانية أمام الزمالك، الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم السابق لموعد انطلاق البطولة، وإذا لم يحقق الأبيض الشرطين الماضيين، عليه أن يكون الأعلى تصنيفا في القارة آنذاك.

ويحتل الزمالك حاليا، المركز الرابع في تصنيف الاتحاد الأفريقي "كاف" للأندية آخر 5 سنوات، إذ أن رصيده وصل لـ42 نقطة.

ويتفوق على الزمالك، كل من الأهلي في المركز الأول برصيد 73 نقطة، الترجي التونسي برصيد 57 نقطة، وصن داونز الجنوب أفريقي برصيد 52 نقطة.

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الزمالك كأس العالم للأندية ماذا يحتاج الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية
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