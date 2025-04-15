كتب ـ مصطفى الجريتلي:

زار نجم الزمالك السابق، طارق يحيى مقر نادي الوحدة السعودي مساء يوم أمس الإثنين في زيارة ودية.

طارق يحيى كان قد سبق وعمل في السعودية من بوابة نادي هجر خلال موسم 2012ـ2013 بدوري المحترفين.

وحضر طارق يحيى قرابة 25 دقيقة من الحصة التدريبية لفريق الوحدة ثم أهداه المدير التنفيذي للكرة بالنادي السعودي، توفيق تونسي قميصًا موقعًا من نجوم النادي كتكريم له ليرد طارق يحيى بمنحه قميص لنادي الزمالك.

وتمنى طارق يحيى للاعبي الوحدة عدم هبوطهم مع نهاية الموسم الجاري إذ يحتل الفريق المركز 17 قبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن الأخدود صاحب المركز 16 ونقطتين عن العروبة صاحب المركز 15 ومثلها عن الفتح صاحب المركز 14.

وكان طارق يحيى قد أدى مناسك العمرة؛ إذ نشر صورة له عبر حسابه بمنصة فيسبوك أول أمس، مدونًا:"الحمد لله عمرة عن والدي الحبيب الباشمهندس محمد يحي عبد الحميد عفت رحمه الله عليه اللهم تقبلها عنه واكتبها في ميزان حسناته يارب العالمين".

وتفقد طارق يحيى خلال تواجد بنادي الوحدة المرافق الموجودة والتقى بعدد من مسؤولي الكرة في النادي الذين رحبوا به.

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