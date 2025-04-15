"مستني عرض الأهلي".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الجديدة

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن وكيل أعمال محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، يبحث عن مصلحة اللاعب في التعاقد مع نادي كبير والحصول على مقابل مادي مرضي.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور:"تواصل وكيل محمد شريف مع نادي الزمالك وأعضاء لجنة التخطيط بالنادي لجس نبضهم في الحصول على خدمات اللاعب".

وأضاف:"رحب مسؤولو الزمالك بالتعاقد مع اللاعب ولكن لم يتم حدوث أي مفاوضات رسمية أو اتفاقات على المقابل المادي".

وأكمل:" تفاجئ مسؤولو الزمالك من تسريب الخبر للإعلام، وأتوقع أن تسريب الخبر للضغط على الأهلي لإعادة اللاعب، وعدم منح الزمالك الفرصة للتعاقد مع لاعب القلعة الحمراء السابق".

وأردف: "محمد شريف مرحب بالعودة للنادي الأهلي ومرحب بالتواجد في الزمالك فهو يبحث العودة لنادي جماهيري للعودة من جديد لمنتخب مصر".