كتب - يوسف محمد:

واصل فريق بيراميدز تربعه على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بعد التعادل مع النادي الأهلي اليوم في الدوري، ليحافظ على فارق الأربع نقاط مع الفريق حتى الآن.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 44 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 40 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري؟

ويتبقى لفريق بيراميدز في الدوري 6 مباريات، أمام كلا من: "حرس الحدود، فاركو، البنك الأهلي، الزمالك، بتروجيت وسيراميكا كليوباترا".

ويحتاج بيراميدز إلى تحقيق الفوز في 5 مباريات من مبارياته المقبلة، ليحسم لقب الدوري بشكل رسمي، حيث سيصل إلى النقطة رقم 59، فيما سيكون أقصى عدد من النقاط يصل إليه الأهلى حال حقق الفوز في كافة مبارياته المتبقية هو 58 نقطة.

وخاض بيراميدز حتى الآن في بطولة الدوري المصري 18 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 13 مباراة وحضر التعادل في 4 لقاءات، فيما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

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