كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية للدوري المصري.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويسعى النادي الأهلي خلال مباراة بيراميدز اليوم، إلى تقليص فارق النقاط مع الفريق السماوي إلى نقطة وحيدة فقط، بدلا من 4 نقاط مع بيراميدز.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، فيما يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

أرقام مارسيل كولر في مواجهات بيراميدز

وستكون هذه هى المواجهة رقم 8 للمدير الفني السويسري مارسيل وكولر مدرب الأهلي، خلال مواجهة بيراميدز، حيث سبق أن قاد المارد الأحمر أمام الفريق السماوي في 7 مباريات من قبل.

ويتمنى المدير الفني السويسري، أن يواصل تفوقه على فريق بيراميدز، حيث تمكن من تحقيق الفوز على حساب بيراميدز، في 5 مباريات سابقة، فيما تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في آخرى.

وسجل لاعبو الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر أمام بيراميدز، في 7 مباريات 12 هدفا، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

والجدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مواجهة الدور الأول وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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