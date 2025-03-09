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"تسارع نبض القلب".. نجم الهلال السعودي يثير القلق قبل مباراة فريقه الحاسمة

02:06 م الأحد 09 مارس 2025
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    ألكسندر ميتروفيتش
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    ميتروفيتش
  • عرض 4 صورة
    ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن نقل المهاجم الصربي بصفوف الهلال السعودي ميتروفيتش إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض فجر اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن المهاجم الدولي الصربي يعاني من الإجهاد البدني لذا أوصى الأطباء بالراحة التامة له بعد تشخيص حالته تسارع في نبضات قلبه.

ويستعد فريق الهلال لاستضافة نظيره باختاكور الأوزبكي مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر فريق الهلال مباراة الذهاب على يد مستضيفه باختاكور بهدف نظيف.

وغاب الصربي صاحب الـ 30 عاماً عن المباريات السابقة لفريق الهلال بسبب إصابة عضلية.

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ميتروفيتش نادي الهلال باختاكور الأوزبكي الهلال ضد باختاكور الدوري السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة
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