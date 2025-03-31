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اتحاد الكرة يعلن إلغاء بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

08:36 م الإثنين 31 مارس 2025
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    الأهلي ضد بيراميدز
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    مباراة بيراميدز والأهلي
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    مباراة بيراميدز والأهلي
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    الأهلي بيراميدز عبدالله السعيد
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    الأهلي بيراميدز
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    بيراميدز والأهلي
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    جانب من مباراة بيراميدز والأهلي
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    الأهلي بيراميدز رمضان صبحي
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    الأهلي و بيراميدز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة المصري، تلقيه خطابًا عبر البريد الإلكتروني من نادي بيراميدز لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به لاستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي مرسل اليوم الإثنين للصحافيين، إلى أن بيراميدز كان قد تقدم رسميًا يوم 28 مارس الماضي بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي حال عدم خصم الثلاثة نقاط الأخرى في آخر الموسم.

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