6 صور لاحتفال إسلام محارب بعيد الفطر مع عائلته

كتب - يوسف محمد:

احتفلت سهام محمد زوجة لاعب الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي إسلام محارب، بعيد الفطر المبارك رفقة زوجها.

ونشرت سهام، عدد من الصور رفقة زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم عائلتي في كل عيد وكل لحظة، اللهم بيت لا يخلو من صوتهم، مع وضع رمز تعبيري قلب".

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

وخاض إسلام محارب خلال الموسم الحالي رفقة فريق طلائع الجيش، 16 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد فقط ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

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