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تستحق التقدير.. رسالة مفاجئة من ميدو لـ زيزو ووالده

10:30 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    زيزو من مباراة مصر وسيراليون1_Easy-Resize.com
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    زيزو من مباراة مصر وسيراليون_Easy-Resize.com
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    حسام حسن وزيزو
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    زيزو عبر انستجرام
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    زيزو عبر انستجرام.
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    زيزو وأحمد كوكا من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    زيزو زإبراهيم عادل وشحاته
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو ووالده
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    زيزو ووالده
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    زيزو
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    حازم إمام وزيزو
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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    زيزو
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كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في الزمالك بموهبة لاعب الفريق أحمد السيد زيزو، وذلك بعد تألقه في الأيام الماضية رفقة المنتخب المصري مما جعله حديث الوسط الرياضي.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت حالة من الشد والجذب بين إدارة الزمالك واللاعب حول تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان حتى الأن لأي اتفاق حول استمراره أو الرحيل.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" بشأن زيزو: "أحمد مصطفى "زيزو"، أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة، لاعب يستحق كل التقدير والاحترام لأدائه والتزامه الكامل مع منتخب مصر ونادي الزمالك، ووراء كل هذا، أسرة تدعم بطلها، على رأسها أب يستحق الشكر كونه آمن بموهبة نجله رغم كل المصاعب في بداية مسيرته ، ونجح أن يجعله الأفضل بلا منازع ويستحق الكابتن مصطفي سيد التحية لتقديمه نموذج يحترم لكل أولياء الأمور في كيفية إدارة موهبة نجله.

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زيزو ميدو والد زيزو أحمد حسام ميدو الزمالك
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