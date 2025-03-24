خطوة رسمية جديدة من الأهلي في أزمة مباراة الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي التقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة التي كان مقررًا لها ١١ مارس الجاري.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي اليوم الإثنين، إلى أنه تقدم بالطلب ظهرًا؛ حيث طلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار.

ونوه النادي الأهلي إلى أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأولمبية، وتعزيزًا للخطوة الأولى للنادي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

أعلنت رابطة الأندية اعتماد نتيجة فوز الزمالك بنقاط مباراته أمام الأهلي بعدما لم يحضر الأخير لملعب ستاد القاهرة مساء يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري؛ لخوض المباراة التي كان مقرراً لها ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

كذلك بجانب خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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