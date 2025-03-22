وزير الرياضة يكشف كواليس اجتماعه مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كواليس الصورة التي انتشرت له رفقة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد سيد زيزو، داخل معسكر الفراعنة قبل مواجهة إثيوبيا، مشيرا إلى سبب الاجتماع الذي حدث بينه وبين اللاعب.

وقال صبحي في تصريحات، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "خلال زيارتي لمنتخب مصر قبل السفر لخوض مباراة إثيوبيا، طلب زيزو الحديث معي، بخصوص أزمة مستحقاته المتأخرة، منذ مشاركته مع منتخب مصر تحت 23 عاما في أولمبياد باريس 2024".

وأضاف: "عقب الاستماع للشكوى الخاصة بـ زيزو، قمت بإحضار جميع اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي ولديهم نفس الشكوى، ثم تواصلت مع رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لإنهاء هذا الأمر ووعد بأن يتم منح اللاعبين المستحقات المتأخرة لهم".

واختتم صبحي تصريحاته: "توقعت أن تثير صورتي مع زيزو حالة واسعة من الجدل، بسبب الموقف الحالي الخاص به مع نادي الزمالك".

ويذكر أن زيزو، كان قد شارك رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، الذي تمكن المنتخب الوطني، خلالها من الحصول على المركز الرابع، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

أقرأ أيضًا:

"الفراعنة في الصدارة".. ترتيب مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم

أرقام حسام حسن بعد الفوز على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم