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"تفوق أحمر وأبو تريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل مباراة اليوم

06:07 م الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "إنبي، فاركو وطلائع الجيش".

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

وستكون هذه المواجهة رقم 53 التي تجمع بين المارد الأحمر ونظيره إنبي، حيث سبق أن تواجها معا من قبل، في 52 مباراة سابقة.

وخلال 52 مباراة سابقة، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 37 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 5 مباريات، حضر التعادل بين الفريقين في 10 مباريات.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل 93 هدفا في مرمى فريق إنبي، فيما تلقت شباكهم 42 هدفا.

ويحتل نجم النادي الأهلي محمد أبو تريكة، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين، برصيد 8 أهداف ويليه محمد بركات برصيد 7 أهداف.

وتعد هذه هى المواجهة الأولى التي تجمع بين الفريقين، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

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