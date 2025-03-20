مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
21:30

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا

- -
21:45

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك

- -
21:45

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا

- -
21:45

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية

هولندا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الأردن

- -
20:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
20:15

الصين

جميع المباريات

إعلان

"فرصة من ذهب".. هل يحرج علي معلول كولر في غيابه؟

09:04 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    على معلول (3)_1
  • عرض 16 صورة
    على معلول (4)_1
  • عرض 16 صورة
    على معلول (1)_1
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    على معلول (1)
  • عرض 16 صورة
    على معلول (2)
  • عرض 16 صورة
    على معلول (2)_1
  • عرض 16 صورة
    على معلول (3)
  • عرض 16 صورة
    على معلول (5)
  • عرض 16 صورة
    على معلول (4)
  • عرض 16 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
  • عرض 16 صورة
    ظهور علي معلول في مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة إنبي اليوم الخميس، في دور المجموعات، من بطولة كأس الرابطة.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وتشهد مباراة الأهلي أمام إنبي قيادة فنية لسامي قمصان، الذي يتولى قيادة الأحمر، في غياب السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يتواجد في بلاده لقضاء إجازة.

وقرر سامي قمصان الاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذي لا يشاركون في المباريات بشكل أساسي في الفترة الماضية، وعلى رأسهم التونسي علي معلول.

هل يحرج علي معلول كولر؟

ويسعى علي معلول للظهور بشكل مميز بعد غياب كبير عن الفريق الأحمر، تخطى 300 يوما، منذ تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس الموسم الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويأمل علي معلول في العودة مرة أخرى للمستوى الذي كان عليه، حيث يرفض كولر الدفع به في المباريات، وفقا للمصادر المطلعة، منذ عودته من الإصابة في ظل رفض قيده أيضا، ولكن تدخل مجلس الإدارة وتم تسجيله في سجلات الفريق.

وفي حال تألق علي معلول في مواجهة إنبي، سيكون بمثابة الحرج للمدير الفني السويسري، الذي سيكون مطالبا إشراكه في المباريات في الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معلول علي معلول التونسي علي معلول كولر مباراة الأهلي وإنبي كأس الرابطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"رفضه الزمالك واعتزل بسبب حادث موتوسيكل".. قصة صاحب أول هدف للأهلي في الدوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان