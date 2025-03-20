"فرصة من ذهب".. هل يحرج علي معلول كولر في غيابه؟

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة إنبي اليوم الخميس، في دور المجموعات، من بطولة كأس الرابطة.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وتشهد مباراة الأهلي أمام إنبي قيادة فنية لسامي قمصان، الذي يتولى قيادة الأحمر، في غياب السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يتواجد في بلاده لقضاء إجازة.

وقرر سامي قمصان الاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذي لا يشاركون في المباريات بشكل أساسي في الفترة الماضية، وعلى رأسهم التونسي علي معلول.

هل يحرج علي معلول كولر؟

ويسعى علي معلول للظهور بشكل مميز بعد غياب كبير عن الفريق الأحمر، تخطى 300 يوما، منذ تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس الموسم الماضي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويأمل علي معلول في العودة مرة أخرى للمستوى الذي كان عليه، حيث يرفض كولر الدفع به في المباريات، وفقا للمصادر المطلعة، منذ عودته من الإصابة في ظل رفض قيده أيضا، ولكن تدخل مجلس الإدارة وتم تسجيله في سجلات الفريق.

وفي حال تألق علي معلول في مواجهة إنبي، سيكون بمثابة الحرج للمدير الفني السويسري، الذي سيكون مطالبا إشراكه في المباريات في الفترة المقبلة.