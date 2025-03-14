"كنت أتمنى الفوز عليه في الملعب".. بيسيرو يتحدث عن انسحاب الأهلي من القمة

كتبت-هند عواد:

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن انسحاب الأهلي من مباراة القمة.

وقال بيسيرو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة: "كنت أتمنى مواجهة الأهلي والفوز عليه في الملعب وليس انسحابه، ورغم أن عدم خوض المباراة يمنح لاعبي فريقي فرصة أكبر للحصول على قسط من الراحة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة".

واختتم بيسيرو:" لا أريد الحديث كثيراً عن انسحاب الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، لدينا ما هو أهم في الوقت الحالي ومواجهة صعبة أمام منافس قوي في كأس مصر، نسعى لتحقيق الفوز فيها والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة".

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