مجدي عبدالعاطي مديراً فنياً للاتحاد السكندري

كتب- نهى خورشيد

أعلن نادي الاتحاد السكندري اليوم الجمعة تعيين مجدي عبدالعاطي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً لطلعت يوسف.

ونشر الاتحاد السكندري عبر منصاته المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بياناً رسمياً جاء كالآتي..

أعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن مجدى عبد العاطى لمدة موسم ونصف ، عقب الاجتماع الذي عقد معه وانتهى منذ قليل.

و من المقرر أن يقود الجهاز الجديد تدريبات الفريق بعد غداً السبت 15 مارس 2025 ، أستعداداً للمباراة القادمة أمام نادى حرس الحدود في إطار مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025 بإستاد الإسكندرية ، و جاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي : -

الكابتن / مجدى عبد العاطي – المدير الفني

الكابتن / محمد ثابت ( صاروخ ) - المدرب العام

دكتور / أحمد حيدر - مخطط أحمال

الكابتن / عبد الله رجب - مدرب

الكابتن / عصام محمود - مدرب حراس المرمى

و سوف يتم الإعلان عن باقي تشكيل الجهاز لاحقاً ، كل التوفيق و الأمنيات الطيبة للجهاز الفني الجديد لزعيم الثغر بقيادة الكابتن مجدى عبد العاطى ، و جماهيرنا العظيمة ستظل الداعم الأكبر و الدرع و السيف لنادينا العظيم

والجدير بالذكر أن إدارة زعيم الثغر أعلنت أمس الأربعاء، توجيه الشكر لطلعت يوسف وفرض غرامات مالية على لاعبي الفريق الأول، بسبب الخسارة الأخيرة أمام الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولي من المنافسة على الهبوط في الدوري المصري الممتاز.