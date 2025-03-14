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كواليس اتفاق الاتحاد السكندري مع مجدي عبدالعاطي.. مصدر يكشف لمصراوي

12:21 ص الجمعة 14 مارس 2025
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كتب - مراسل مصراوى

كشف مصدر مطلع حقيقة اقتراب مجدي عبدالعاطي من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلفاً لطلعت يوسف.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة النادي السكندري أنهت بالفعل إجراءات التعاقد مع المدرب مجدي عبدالعاطي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف المصدر أن عبدالعاطي سيباشر مهامه رسميًا خلال الساعات المقبلة، بعد إتمام توقيع العقود، استعدادًا لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وكانت إدارة الاتحاد أصدرت أمس الأربعاء، بياناً صارماً بتوجيه الشكر لطلعت يوسف وفرض عقوبات مالية على اللاعبين بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة ومنافسته على الهبوط.

ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، من الفوز في 4 لقاءات فقط والتعادل في 6 والهزيمة في 8 مباريات منذ انطلاق الموسم.

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مجدي عبدالعاطي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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