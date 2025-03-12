مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
19:45

أياكس امستردام

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

الكمار

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

15 صورة لتدريبات نادي الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة فى كاس مصر

09:38 م الأربعاء 12 مارس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة كأس مصر.

وحرص بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، أكد خلالها على ضرورة غلق ملف القمة والتركيز على مباراة سموحة في كأس مصر.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم السبت المقبل الموافق 15 مارس الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي لكأس مصر.

وتقام المباراة يوم السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تدريبات نادي الزمالك مباراة الزمالك وسموحة موعد مباراة الزمالك وسموحة بطولة كأس مصر تدريبات نادي الزمالك لمواجهة سموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - ارتفاع ضحايا حادث قطار القنطرة شرق إلى 10 وفيات
8 وفيات و12 مصابا.. كامل الوزير يتفقد موقع حادث ميني باص الإسماعيلية
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2025.. وتفاصيل رؤية هلال شوال