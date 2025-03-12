15 صورة لتدريبات نادي الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة فى كاس مصر

كتب - محمد الميموني:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة كأس مصر.

وحرص بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، أكد خلالها على ضرورة غلق ملف القمة والتركيز على مباراة سموحة في كأس مصر.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم السبت المقبل الموافق 15 مارس الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي لكأس مصر.

وتقام المباراة يوم السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.