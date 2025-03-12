"ضيف رامز".. أرقام نبيل عماد دونجا مع نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:



يحل نجم وسط نادي الزمالك نبيل عماد دونجا اليوم، ضيفا على برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال "رامز إيلون مصر"، يتم عرضه عبر قناة "إم بي سي".



ونشر دونجا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، صورة من الإعلان الخاص بقناة "إم بي سي مصر"، الذي أعلنت خلاله أن ضيف حلقة اليوم، سيكون نجم وسط الفارس الأبيض.



أرقام دونجا مع الزمالك هذا الموسم



وخاض دونجا خلال الموسم الحالي رفقة الفارس الأبيض 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد.



وخلال 24 مباراة، شارك فيهم دونجا مع الفارس الأبيض في الموسم الحالي، حصل على 11 بطاقة صفراء.



أرقام دونجا مع الزمالك بشكل عام



وانضم دونجا إلى الزمالك، قادما من بيراميدز في سبتمبر من عام 2022، مقابل مليون يورو.



ومنذ انضمام اللاعب إلى الفريق، خاض 97 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.



وتوج اللاعب صاحب ال 28 عاما، مع الفريق ببطولتين، بواقع بطولة لكأس الكونفدرالية الأفريقية ولقب لكأس السوبر الأفريقي.