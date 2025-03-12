مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

المصري

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

البنك الاهلي

جميع المباريات

إعلان

"ضيف رامز".. أرقام نبيل عماد دونجا مع نادي الزمالك

06:00 م الأربعاء 12 مارس 2025

نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:


يحل نجم وسط نادي الزمالك نبيل عماد دونجا اليوم، ضيفا على برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال "رامز إيلون مصر"، يتم عرضه عبر قناة "إم بي سي".


ونشر دونجا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، صورة من الإعلان الخاص بقناة "إم بي سي مصر"، الذي أعلنت خلاله أن ضيف حلقة اليوم، سيكون نجم وسط الفارس الأبيض.


أرقام دونجا مع الزمالك هذا الموسم


وخاض دونجا خلال الموسم الحالي رفقة الفارس الأبيض 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد.


وخلال 24 مباراة، شارك فيهم دونجا مع الفارس الأبيض في الموسم الحالي، حصل على 11 بطاقة صفراء.


أرقام دونجا مع الزمالك بشكل عام


وانضم دونجا إلى الزمالك، قادما من بيراميدز في سبتمبر من عام 2022، مقابل مليون يورو.


ومنذ انضمام اللاعب إلى الفريق، خاض 97 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.


وتوج اللاعب صاحب ال 28 عاما، مع الفريق ببطولتين، بواقع بطولة لكأس الكونفدرالية الأفريقية ولقب لكأس السوبر الأفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد دونجا نادي الزمالك الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
بمشاركة مصر.. اجتماع وزاري في الدوحة لتنسيق الموقف العربي بشأن إعادة إعمار غزة
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام