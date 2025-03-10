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أول تعليق من حلمي طولان على تصريحاته ضد حسام حسن

07:31 م الإثنين 10 مارس 2025

حلمي طولان

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أثار الكابتن حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدلًا واسعًا بتصريحاته المنتقدة للكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وفي تصريحات لمصراوي، قال الكابتن حلمي طولان: "التصريحات التي يتم تداولها مؤخرًا قديمة جدًا، تعود إلى ما يقرب من سبعة أشهر".

وتابع: "منذ انضمامي إلى اللجنة الفنية باتحاد الكرة، لم أُطلِق أي تصريحات متعلقة بالمنتخب أو بالكابتن حسام حسن، المدرب الوطني".

وأكمل حلمي طولان تصريحاته قائلًا: "أتعجب من إعادة تداول هذه التصريحات القديمة، رغم أن دورنا كلجنة فنية هو دعم المنتخب، والغرض من نشر التصريحات الآن غير مفهوم".

واختتم تصريحاته قائلًا: "في الحقيقة، دورنا كلجنة فنية باتحاد الكرة لا يشمل التدخل في شؤون المنتخب الأول، وواجبنا يحتم علينا مساندة الفريق بغض النظر عن آراء سابقة".

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ يستعد فيه المنتخب الوطني لانطلاق معسكره التحضيري يوم 16 مارس الجاري، وذلك استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويتصدر المنتخب مجموعته برصيد 10 نقاط بعد أربع مباريات، إذ فاز في ثلاث وتعادل في واحدة.

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حلمي طولان حسام حسن
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