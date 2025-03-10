بحضور نجوم الأهلى والزمالك .. حسام عاشور يحتفل بعيد ميلاده

كتب - نهى خورشيد

احتفل حسام عاشور نجم الأهلي الأسبق، بعيد ميلاده رفقة اصدقائه من نجوم القلعة الحمراء وزوجاتهم.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من احتفال اصدقائه بعيد ميلاده، مع تعليق:"بجد شكراً ليكم عقبال كل سنة وانتو معايا".

وفي سياق متصل، واصل الفريق الكروي بالنادي الأهلي تدريباته أمس الأحد استعداداً لموقعة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.